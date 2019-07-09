Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС из артиллерийских систем

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных на Донбассе нет, у боевиков есть убитые и раненые

На Донбассе за прошедшие сутки, 8 июля, боевики провели 17 обстрелов, в том числе с применением запрещенных Минском артиллерийских систем. Вртат среди украинских военных нет, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики в целом 7 раз применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Водяное, Лебединское, Марьинка, Красногоровка, Чермалык, Богдановка; Новолуганское, Пивденное, Майорское.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 8 июля двое оккупантов уничтожены и трое ранены", - добавили в ООС.

От начала текущих суток, 9 июля, боевики один раз обстреляли украинские позиции в районе н.п. Широкино.

Напомним, в зоне ООС на Донбассе в понедельник, 8 июля 2019 года, получил ранения медик-волонтер.