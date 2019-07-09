ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС із артилерійських систем

Новини » Суспільство    09.07.2019 - 07:18
Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС із артилерійських систем
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових на Донбасі немає, у бойовиків є вбиті та поранені

На Донбасі протягом минулої доби, 8 липня, бойовики провели 17 обстрілів, у тому числі із застосуванням заборонених Мінськом артилерійських систем. Втрат серед українських військових немає, передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Бойовики загалом 7 разів застосували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу населених пунктів Водяне, Лебединське, Мар'їнка, Красногорівка, Чермалик, Богданівка; Новолуганське, Південне, Майорське.

"У результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям.  За даними розвідки 8 липня двох окупантів знищено та трьох поранено", - додали в ООС.

Від початку поточної доби, 9 липня, бойовики один раз обстріляли українські позиції у районі н.п. Широкине.

 

Нагадаємо, у зоні ООС на Донбасі у понеділок, 8 липня 2019 року, отримав поранення медик-волонтер

Поліція кваліфікувала як теракт обстріл селища на Донбасі Лише 2% українців згодні віддати Донбас Росії
Новини України Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся