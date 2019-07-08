На Донбассе ранили медика-волонтера

Иллюстративное фото (facebook.com pressjfo news)

Медик получил ранения вблизи Новотроицкого

В зоне ООС на Донбассе в понедельник, 8 июля 2019 года, получил ранение медик-волонтер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра Операции объединенных сил.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новотроицкое.

"8 июля около пяти часов утра получил взрывное ранение волонтер-медик, гражданин Украины 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Указано, что военные медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему гражданскому коллеге-волонтеру необходимую медицинскую помощь и подготовили его к дальнейшей транспортировке в больницу.

"На место происшествия прибыли врачи из города Волноваха, которые и доставили пострадавшего в травматическое отделение местной больницы. Впоследствии, мужчину вертолетом эвакуировали в Областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в город Днепр", - сказано в сообщении.

Напомним, 2 июля боевики на Донбассе обстреляли автомобиль, в результате чего получили ранения двое волонтеров. Так, пострадали медики-волонтеры в возрасте 42 и 32 лет. По данному факту открыто уголовное производство. Полиция квалифицировала дело как "террористический акт".

Как писало РБК-Украина ранее, 1 июля боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате обстрела погибли двое медиков - Сергей Майборода и Ирина Шевченко.

После этого президент Владимир Зеленский призвал ЕС и США должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе. Глава государства назвал обстрел позорной попыткой сорвать переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе.