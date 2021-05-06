Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 19 раз: два воина получили ранение

Нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков зафиксировали в районе Водяного. Там оккупанты 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем.

Также из минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра российские оккупанты совершили обстрел возле населенного пункта Южное. А возле поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82-го калибра.

Возле Новозвановки противник обстреливал позиции ООС из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Майорск враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики два раза применяли в сторону позиций наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Два раза в районе Новомихайловки и Каменки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

В районе Причепиловки оккупанты два раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"В пригороде населенных пунктов Пески и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов, два украинских воина получили ранения.

"Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное", - сообщают в штабе.

Кроме того, обстрел позиций ООС велся и с сегодняшнего утра. Зафиксировано одно нарушение.

"Возле населенного пункта Новогородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра", - говорится в сообщении.