Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових 19 разів: два воїни отримали поранення

Порушення режиму припинення вогню з боку російських бойовиків зафіксували в районі Водяного. Там окупанти 5 разів відкривали вогонь з артилерійських установок 152 і 122 калібрів, мінометів 120 і 82-го калібрів і гранатометів різних систем.

Також з мінометів 120 калібру та артилерійських установок 122 калібру російські окупанти здійснили обстріл біля населеного пункту Південне. А біля селища Новоолександрівка противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля Новозванівки противник обстрілював позиції ООС з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Майорськ ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також недалеко від населеного пункту Новотошківське російські загарбники два рази застосовували в бік позицій наших захисників гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Два рази в районі Новомихайлівки та Кам'янки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

У районі Причепилівки окупанти два рази відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

"У передмісті населених пунктів Піски і Гнутове ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В результаті ворожих обстрілів, два українських воїна отримали поранення.

"Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників - задовільний", - повідомляють у штабі.

Крім того, обстріл позицій ООС вівся і з сьогоднішнього ранку. Зафіксовано одне порушення.

"Біля населеного пункту Новогородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру", - йдеться в повідомленні.