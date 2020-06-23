Боевики обстреляли позиции ООС возле Орехово

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Оккупационные войска использовали тяжелое вооружение во время обстрелов

Сегодня, 23 июня, боевики один раз обстреляли позиции защитников. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, около 9:30 российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Орехово. Они использовали станковые противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение. Боевики вели огонь из направления от Золотого-5.

Как отмечается, украинские военные сейчас контролируют ситуацию на линии фронта. Боевых потерь среди защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки 22 июня пророссийские боевики 16 раз открывали огонь на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный.

Кроме того, 20 июня вблизи Павлополя обнаружили неуправляемые авиационные ракеты, которые боевики запустили в направлении жилых домов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский