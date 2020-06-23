ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики обстреляли позиции ООС возле Орехово

Новости » Происшествия     23.06.2020 - 13:09
Боевики обстреляли позиции ООС возле Орехово
Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Оккупационные войска использовали тяжелое вооружение во время обстрелов

Сегодня, 23 июня, боевики один раз обстреляли позиции защитников. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, около 9:30 российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Орехово. Они использовали станковые противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение. Боевики вели огонь из направления от Золотого-5.

Как отмечается, украинские военные сейчас контролируют ситуацию на линии фронта. Боевых потерь среди защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки 22 июня пророссийские боевики 16 раз открывали огонь на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный.

Кроме того, 20 июня вблизи Павлополя обнаружили неуправляемые авиационные ракеты, которые боевики запустили в направлении жилых домов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь