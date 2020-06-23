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Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС біля Оріхового

Новини » Надзвичайні події     23.06.2020 - 13:09
Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС біля Оріхового
Фото: український військовий (РБК-Україна)

Окупаційні війська використовували важке озброєння під час обстрілу

Сьогодні, 23 червня, бойовики один раз обстріляли позиції захисників. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, близько 9:30 російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Оріхове. Вони використовували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння. Бойовики вели вогонь з напрямку від Золотого-5.

Як зазначається, українські військові наразі контролюють ситуацію на лінії фронту. Бойових втрат серед захисників немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби 22 червня проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь на Донбасі, внаслідок чого поранення отримав один український військовий.

Крім того, 20 червня поблизу Павлополя виявили некеровані авіаційні ракети, які бойовики запустили в напрямку житлових будинків.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
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