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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный

Новости » Происшествия     20.06.2020 - 10:26
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Обстрелы происходили вблизи населенного пункта Орехово

В субботу, 20 июня, вооруженные формирования РФ на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Орехово. В результате обстрелов украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"У обитаемо пункта Орехово противник вел огонь из артиллерийских систем и минометов, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что открыли ответный огонь, используя имеющиеся огневые средства. Потери противника уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие получили ранения во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское в результате разрыва мины.

Также РБК-Украина писало, что боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке.

Кроме этого, на днях в результате обстрела боевиков Авдеевки ранение получила мирная жительница

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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