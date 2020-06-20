Вблизи Новотошковского двое военных подорвались на мине

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Их состояние стабильное

В течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Пострадали двое военных.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что ранения военнослужащие получили во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское в результате разрыва мины. Пострадавшим оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В целом на Донбассе боевики продолжили викоиристовувати минометы запрещенных калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы в пятницу фиксировали вблизи Крымского, Шумов, Орехово, Хутора Свободного, Славного. Украинские военные стреляли в ответ.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования вблизи Авдеевки открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные формирования Российской Федерации на Донетчине обстреляли жилые дома мирного населения Авдеевки.

РБК-Украина писало, что мониторинговая миссия ОБСЕ в период с 1 по 14 июня на оккупированной территории Донбассе впервые зафиксировала свыше 870 противотанковых мин в полях.

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Автор: Инна Собора