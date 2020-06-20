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Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС, поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події     20.06.2020 - 10:26
Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС, поранений український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Обстріли відбувалися поблизу населеного пункту Оріхове

У суботу, 20 червня, збройні формування РФ на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Оріхове. В результаті обстрілу український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

"Біля населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з артилерійських систем і мінометів, у результаті чого один наш захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що відкрили вогонь у відповідь, використовуючи наявні вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці отримали поранення під час проведення інженерної розвідки поблизу населеного пункту Новотошківське в результаті розриву міни.

Також РБК-Україна писало, що бойовики обстріляли житлові будинки в Авдіївці.

Крім цього, днями в результаті обстрілу бойовиків Авдіївки поранення отримала мирна мешканка

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Донбасобстрелбойовики
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