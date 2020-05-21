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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС возле Крымского

Новости » Происшествия     21.05.2020 - 13:39
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС возле Крымского
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

Вследствие обстрелов погиб один украинский военный

Сегодня, 21 мая, по состоянию на 12:30 боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции. Вследствие обстрелов погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, ночью оккупанты на Луганском направлении выпустили 3 мины 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Крымского. Кроме того, на Донецком направлении они открыли огонь из стрелкового оружия неподалеку Богдановки.

Вместе с тем, боевики из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия обстреляли позиции ООС в районе Старогнатовки.

Как отмечается, в результате прицельных обстрелов российско-оккупационными войсками погиб один украинский военнослужащий.

Напомним, боевики на Донбассе обстреляли грузовик ВСУ. В результате атаки погиб один военный. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмирования.

Кроме того, в течение минувших суток боевики на Донбассе 18 раз обстреливали украинских военных. Ранения получили двое бойцов ООС.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины боевикиобстрелООСДонбасс
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