На Донбассе в среду ранили двух военных Объединенных сил

Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Обстрелы вели из минометов калибров 120 мм и 82 мм, работал снайпер

В течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстреливал наши позиции неподалеку Павлополя, Песков, дважды рядом Каменки и Старогнатовки, а также четыре раза возле Богдановки, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Красногоровка оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра.

С наступлением темноты неподалеку Марьинки захватчики задействовали снайперское оружие.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Орехово враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенных пунктов Шумы и Новоалександровка российские наемники использовали минометы 82 калибра.

Защитников Южного дважды обстреляли, применив 82-мм минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а по окрестностям Крымского вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранения.

Напомним, вечером 20 мая в штабе ООС сообщили, что один военнослужащий получил ранения вследствие вражеского снайперского огня.

Ранее сообщалось, что вблизи поселка Трехизбенка Луганской области вечером 20 мая погиб командир батальона "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов. Кроме того еще трое бойцов получили ранения.

Автор: Инна Собора