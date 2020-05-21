На Донбассе в среду ранили двух военных Объединенных сил

Обстрелы вели из минометов калибров 120 мм и 82 мм, работал снайпер
В течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстреливал наши позиции неподалеку Павлополя, Песков, дважды рядом Каменки и Старогнатовки, а также четыре раза возле Богдановки, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По окрестностям Красногоровка оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра.
С наступлением темноты неподалеку Марьинки захватчики задействовали снайперское оружие.
По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Орехово враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку населенных пунктов Шумы и Новоалександровка российские наемники использовали минометы 82 калибра.
Защитников Южного дважды обстреляли, применив 82-мм минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а по окрестностям Крымского вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранения.
Напомним, вечером 20 мая в штабе ООС сообщили, что один военнослужащий получил ранения вследствие вражеского снайперского огня.
Ранее сообщалось, что вблизи поселка Трехизбенка Луганской области вечером 20 мая погиб командир батальона "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов. Кроме того еще трое бойцов получили ранения.
Автор: Инна Собора