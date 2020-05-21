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Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС біля Кримського

Новини » Надзвичайні події     21.05.2020 - 13:39
Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС біля Кримського
Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів загинув один український військовий

Сьогодні, 21 травня, станом на 12:30 бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції. Внаслідок обстрілів загинув один український військовий.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, вночі окупанти на Луганському напрямку випустили 3 міни 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського. Крім того, на Донецькому напрямку вони відкрили вогонь зі стрілецької зброї неподалік Богданівки.

Разом з тим, бойовики з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї обстріляли позиції ООС в районі Старогнатівки.

Як зазначається, у результаті прицільних обстрілів російсько-окупаційними військами загинув один український військовослужбовець.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі обстріляли вантажівку ЗСУ. Внаслідок атаки загинув один військовий. Також один військовослужбовець отримав поранення та ще четверо - бойові травмування.

Крім того, протягом минулої доби бойовики на Донбасі 18 разів обстрілювали українських військових. Поранення отримали двоє бійців ООС.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
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