Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Широкино

С начала среды, 4 декабря, российские незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Так, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия были обстреляны подразделения Объединенных сил в районе Новолуганского, а из крупнокалиберных пулеметов боевики били по украинским позициям в районе населенного пункта Широкино.

По состоянию на 12:00 потери среди украинских военных не зафиксированы.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 декабря, российские наемники 7 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, вопреки режиму прекращения огня. При этом оккупанты применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя украины двум офицерам спецподразделения "А", которые погибли во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Глава государства подписал указ о присвоении звания Героя с вручением ордена "Золотая Звезда".