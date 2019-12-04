Бойовики на Донбасі обстріляли Новолуганське та Широкине

Від початку середи, 4 грудня, російські незаконні збройні формування двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Так, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї були обстріляні підрозділи Об'єднаних сил в районі Новолуганського, а з великокаліберних кулеметів бойовики били по українським позиціям в районі населеного пункту Широкине.

Станом на 12:00 втрат серед українських військових не зафіксовано.

Нагадаємо, минулої доби, 3 грудня, російські найманці 7 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил, в супереч режиму припинення вогню. При цьому окупанти застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя двом офіцерам спецпідрозділу "А", які загинули під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Глава держави підписав указ про присвоєння звання Героя з врученням ордена "Золота Зірка".