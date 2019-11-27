Боевики на Донбассе обстреляли Марьинку

На Донбассе от начала суток 27 ноября боевики дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи города Марьинка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Сообщается, что боевики открывали огонь по позициям операции Объединенных сил (ООС) в период с 9:00 до 10:30. В результате обстрелов потерь среди украинских военных нет.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:30 противник из ручных противотанковых, автоматических станковых и подствольных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил у Марьинки, что на Донецком направлении", - сообщили в Минобороны.

Напомним, на протяжении 26 ноября боевики на Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. В результате обстрелов никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что миссия ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом Луганской области. Как сообщили в ОБСЕ, украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, которая касалась процесса разведения сил и средств. Разведение прошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.