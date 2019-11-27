Бойовики на Донеччині обстріляли Мар'їнку

На Донбасі від початку доби, 27 листопада бойовики двічі обстріляли позиції українських військових поблизу міста Мар'їнка. Про це повідомили в прес-службе Міністерства оборони.

Повідомляється, що бойовики відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил (ООС) в період з 9:00 до 10:30. В результаті обстрілу втрат серед українських військових немає.

"З початку поточної доби за станом на 12:30 супротивник з ручних протитанкових, автоматичних гранатометів і підствольних гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї двічі обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил у Мар'їнки, що на Донецькому напрямку", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, впродовж 26 листопада бойовики на Донбасі 12 разів порушували режим припинення вогню. Обстріли велися з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що місія ОБСЄ завершила верифікацію розведення сил в Золотому Луганської області. Як повідомили в ОБСЄ, українська сторона виконала всі зобов'язання Мінських домовленостей в частині, яка стосувалася процесу розведення сил і засобів. Розведення пройшло дзеркально як з боку України, так і з протилежного.