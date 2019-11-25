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Бойовики на Донбасі обстріляли Мар’їнку

Новини » Надзвичайні події     25.11.2019 - 13:41
Бойовики на Донбасі обстріляли Мар’їнку
Фото: бойовики на Донбасі (twitter.com/dubovoyslavyans)

Російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції

Бойовики на Донбасі 25 листопада обстріляли позиції українських військових біля міста Мар’їнка. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Як зазначається, обстріл стався об 11.30 з напрямку від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька.

"Російсько-окупаційні війська розпочали обстріл по нашим захисникам Мар’їнки зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.

Нагадаємо, на Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків ввечері в неділю, 24 листопада, виникла пожежа, яка знищила шість житлових будинків.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом України щодо Донбасу і Криму є інформаційна та гуманітарна політика. Президент зазначив, що держава повинна зберегти свідомість українських громадян на окупованих територіях.

За словами Зеленського, закінчити війну і повернути українські території можливо шляхом дипломатії і санкційного тиску. Він заявив про необхідність мінського процесу та зустрічі в нормандському форматі.

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Новини України ДонецькДонбасобстрелМар'їнка
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