Боевики на Донбассе обстреляли четыре населенных пункта

Боевики на Донбассе осуществившие обстрелы вблизи населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Зайцевое, Северное и Орехово. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как отмечается, украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что противник снова нарушил режим прекращения огня.

"В частности, вчера, российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Крымское (4 раза), Новотошковское, Зайцевое Северное и Орехово", - говорится в сообщении.

Украинская сторона в СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "тишина" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил Донбассе за прошедшие сутки, 30 октября, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Кроме того, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе объявлен режим "желтый".