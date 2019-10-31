Бойовики на Донбасі обстріляли чотири населені пункти

Бойовики на Донбасі здіснили обстріли поблизу населених пунктів Кримське, Новотошківське, Зайцеве, Північне та Оріхове. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Як зазначається, українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник знову порушив режим припинення вогню.

"Зокрема, вчора, російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм. Обстріли зафіксовані поблизу населених пунктів Кримське (4 рази), Новотошківське, Зайцеве Північне та Оріхове", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "тиша" з боку збройних формувань Російської Федерації.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 30 жовтня, бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонене мінськими угодами озброєння.

Крім того, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі оголошено режим "жовтий".