Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

В понедельник, 4 ноября, российские оккупационные войска и их наемники обстреляли беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

Сообщается, что представители ОБСЕ с помощью беспилотника наблюдали за ситуацией возле населенного пункта Чермалык Донецкой области.

"Когда летательный аппарат пересек линию разграничения и выполнял свои функции над временно оккупированной территорией, в 12:09, противник выпустил в его сторону восемь очередей из стрелкового оружия, а через семь минут - еще 5 очередей. Кроме того, оккупанты совершили попытки влияния на работу беспилотника средствами радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Представители ОБСЕ были вынуждены экстренно посадить аппарат на месте взлета, чтобы не допустить его потерю.

Напомним, 3 ноября, в результате 14 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе один военный из состава операции Объединенных сил получил ранение.

Ранее в ООС заявили, что угроз для местного населения в населенном пункте Золотое-4 после разведения войск не существует.