Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области

Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии.

Как сообщается, учасники миссии зафиксировали 266 взрывов на Донбассе.

"В направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия велся огонь из пулемета. Вечером 18 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия выявил во дворе завода в н. п. Хрустальный пулемет Калашникова (7,62 мм), за которым стоял один человек, а рядом с ним - еще троих человек, и зафиксировал, как из него открыли огонь в направлении БПЛА", - говорится в отчете.

Так, в Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 255 взрывов. В Луганской области констатировали уменьшение количества нарушений, в то же время отметив увеличение количества взрывов, а именно – 11.

Кроме того, 19 июля наблюдатели видели 5 буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) и 1 самоходную гаубицу (2С1 Гвоздика, 122 мм) на полигоне у Мирного (в 28 км к юго-западу от Луганска).

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проведет внутреннее расследование из-за подозрения об утечке информации.