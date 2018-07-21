Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області

Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії СММ ОБСЄ в Луганській області. Про це йдеться в звіті місії.

Як повідомляється, учасники місії зафіксували 266 вибухів на Донбасі.

"В напрямку безпілотного літального апарату (БПЛА) СММ дальнього радіусу дії вівся вогонь з кулемета. Увечері 18 липня БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив у дворі заводу в н. п. Кришталевий кулемет Калашникова (7,62 мм), за яким стояв один чоловік, а поруч з ним - ще трьох людей, і зафіксував, як з нього відкрили вогонь у напрямку БПЛА", - йдеться в звіті.

Так, у Донецькій області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 255 вибухів. У Луганській області констатували зменшення кількості порушень, в той же час зазначивши збільшення кількості вибухів, а саме – 11.

Крім того, 19 липня спостерігачі бачили 5 гаубиць Д-30 Жаба, 122 мм) і 1 самохідну гаубицю (2С1 Гвоздика, 122 мм) на полігоні у Мирного (28 км до південно-заходу від Луганська).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ проведе внутрішнє розслідування через підозру про витік інформації.