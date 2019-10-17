Бойовики на Донбасі обстріляли Авдіївку

Ілюстративне фото (ООС)

Здійснено фотофіксацію будинків 1 та 22 на вулиці Лісна

Вчора, 16 жовтня бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт Авдіївка (Донецька область) із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометами. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС), посилаючись на дані української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Вчора з 11:00 до 14:00 дня спостережною групою "Авдіївка" за фактом обстрілу міста Авдіївки здійснено фотофіксацію будинків 1 та 22 на вулиці Лісна.

Фото: результати обстрілів бойовиків (facebook.com/pressjfo.news)

"Зафіксовано, що у будинку №1 від розриву мінометних мін калібру 82 мм було пошкоджено дах сараю, паркан будинку та лічильник електроенергії, а у будинку №22 - дах гаража, вибито вибуховою хвилею вікна в житловій будівлі та сараї, а в 30-ти метрах від гаража виявлено вирву від прильоту міни калібру 82 мм", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора бойовики здійснили 30 обстрілів, у результаті яких загинув один військовий.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде чекати 7 днів дотримання режиму тиші для розведення сил на Донбасі.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Зеленський не може забезпечити розведення сил і техніки на Донбасі.