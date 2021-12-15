Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения

В среду, 15 декабря, вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых из запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи Первомайского. Оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Еще один обстрел боевиков был выявлен в направлении Луганского. Российские наемники произвели обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Песков оккупационные войска обстреляли позиции ООС из минометов калибра 82 мм.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.