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Боевики семь раз срывали "тишину" на Донбассе, ранен военный

Новина українською →
Донбасс, Среда 15 декабря 2021 07:15
Боевики семь раз срывали "тишину" на Донбассе, ранен военный Фото: боевики на Донбассе 7 раз открывали огонь (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Возле Новолуганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Новотошковского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

В сторону Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новомихайловки российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного вражеские войска совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

По состоянию на 7 часов утра, 15 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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