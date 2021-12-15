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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС із забороненого озброєння

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Донбас, Середа 15 грудня 2021 17:21
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС із забороненого озброєння Фото: бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС із забороненого озброєння (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 15 грудня, збройні формування Росії тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких із забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу Первомайського. Окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Ще один обстріл бойовиків був виявлений в напрямку Луганського. Російські найманці здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Біля Пісків окупаційні війська обстріляли позиції ООС з мінометів калібру 82 мм.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 грудня, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих дій отримав поранення український військовий.

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