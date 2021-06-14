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Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

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Донбасс, Понедельник 14 июня 2021 17:54
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 14 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики дважды обстреливали украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Вражеские обстрелы были зафиксированы в районе Новотошковского. Оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Также боевики дважды обстреливали украинские позиции вблизи Водяного, что на Приазовье. Пророссийские наемники вели огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 13 июня, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта и призвали Кремль вывести войска. Там подтвердили, что поддерживают нормандский формат и минские договоренности.

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