Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

В понедельник, 14 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе . Боевики дважды обстреливали украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

Также боевики дважды обстреливали украинские позиции вблизи Водяного, что на Приазовье. Пророссийские наемники вели огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вражеские обстрелы были зафиксированы в районе Новотошковского. Оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, за минувшие сутки, 13 июня, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта и призвали Кремль вывести войска. Там подтвердили, что поддерживают нормандский формат и минские договоренности.