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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї

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Донбас, Понеділок 14 червня 2021 17:54
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 14 червня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики двічі обстрілювали українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Ворожі обстріли були зафіксовані в районі Новотошківського. Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Також бойовики двічі обстрілювали українські позиції поблизу Водяного, що на приазов'ї. Проросійські найманці вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат в результаті ворожих обстрілів серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 червня, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту і закликали Кремль вивести війська. Там підтвердили, що підтримують нормандський формат і Мінські домовленості.

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