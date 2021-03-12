Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов и минометов

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы в пригороде населенных пунктов Екатериновка и Пивденне. Боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по украинским позициям вблизи Старогнатовки. Оккупанты применяли автоматические станковые гранатометы. Также боевики использовали стрелковое оружие, чтобы обстреливать позиции ООС вблизи поселков Тарамчук и Пески.

Также российско-оккупационные войска стреляли недалеко от населенного пункта Гнутово из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов.

На вражеские обстрелы украинские военные стреляли в ответ. Боевых потерь среди военных нет.