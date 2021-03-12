Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів і мінометів

У п'ятницю, 12 березня, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Однак ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані в передмісті населених пунктів Катеринівка і Південне. Бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Старогнатівки. Окупанти застосовували автоматичні станкові гранатомети. Також бойовики використовували стрілецьку зброю, щоб обстрілювати позиції ООС поблизу селищ Тарамчук і Піски.

Також російсько-окупаційні війська стріляли недалеко від населеного пункту Гнутове з великокаліберних кулеметів, а в передмісті Водяного, що на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів.

На ворожі обстріли українські військові стріляли у відповідь. Бойових втрат серед військових немає.