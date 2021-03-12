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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів і мінометів

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 12 березня 2021 18:53
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів і мінометів Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 12 березня, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Однак ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані в передмісті населених пунктів Катеринівка і Південне. Бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Старогнатівки. Окупанти застосовували автоматичні станкові гранатомети. Також бойовики використовували стрілецьку зброю, щоб обстрілювати позиції ООС поблизу селищ Тарамчук і Піски.

Також російсько-окупаційні війська стріляли недалеко від населеного пункту Гнутове з великокаліберних кулеметів, а в передмісті Водяного, що на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів.

На ворожі обстріли українські військові стріляли у відповідь. Бойових втрат серед військових немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 березня, бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих один військовий отримав поранення.

Крім того, СММ ОБСЄ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 26 - в Луганській. Більшість порушень сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції.

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