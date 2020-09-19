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Боевики на Донбассе нарушили перемирие вблизи Водяного

Автор: Дмитрий Левицкий

Российско-оккупационные силы в субботу, 19 сентября, нарушили договоренности о перемирии, которое вступило в силу 27 июля. Одно нарушение сегодня зафиксировали вблизи Водяного.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, оккупанты в полосе ответственности одной из бригад совершили пролет беспилотника через линию разграничения в Донецкой области.

Украинские военные средствами радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник и сделали невозможным его применение.

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В то же время режим прекращения огня пророссийские боевики не нарушали, то есть вражеских обстрелов сегодня вдоль линии разграничения зафиксировано не было.

Напомним, за прошедшие сутки, 18 сентября, пророссийские боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе.

Кроме того, 17 сентября оккупационные силы обстреляли позиции украинских военных в Новогригоровке

Также РБК-Украина писало, что наблюдатели ОБСЕ в течение 16 сентября задокументировали 15 нарушений перемирия на Донбассе.

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