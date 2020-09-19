Бойовики на Донбасі порушили перемир'я поблизу Водяного

Російсько-окупаційні сили у суботу, 19 вересня, порушили домовленості щодо перемир'я, яке набуло сили 27 липня. Одне порушення сьогодні зафіксували поблизу Водяного.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Як розповіли у штабі, окупанти у смузі відповідальності однієї з бригад здійснили проліт безпілотника через лінію розмежування у Донецькій області.

Українські військові засобами радіоелектронної боротьби подавили безпілотник та унеможливили його застосування.

Водночас режим припинення вогню проросійські бойовики не порушували, тобто ворожих обстрілів сьогодні вздовж лінії розмежування зафіксовано не було.

Нагадаємо, минулої доби, 18 вересня, проросійські бойовики двічі порушували перемир'я на Донбасі.

Крім того, 17 вересня окупаційні сили обстріляли позиції українських військових у Новогригорівці

Також РБК-Україна писало, що спостерігачі ОБСЄ впродовж 16 вересня задокументували 15 порушень перемир'я на Донбасі.