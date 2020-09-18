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ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений перемирия на Донбассе за сутки

Донбасс, Пятница 18 сентября 2020 04:59
ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений перемирия на Донбассе за сутки
Фото: СММ ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений перемирия на Донбассе за сутки. Нарушения фиксировали в течении дня 16 сентября.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, 14 нарушений режима прекращения огня зафиксировали в Донецкой области. За предыдущий отчетный период (15 сентября) таких нарушений зафиксировано не было.

В Луганской области СММ зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период таких нарушений зафиксировано не было.

Всего после объявления перемирия с 27 илюля Миссия зафиксировала в общей сложности 1 052 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 193 взрыва, 9 пролетевших неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также 837 очередей и выстрелов).

Напомним, в штабе ООС сообщали, что на Донбассе 16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что в четверг, 17 сентября, на Донбассе было зафиксировано одно нарушение "тишины".

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