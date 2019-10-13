Боевики на Донбассе нарушили перемирие на луганском направлении

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди подразделений Объединенных сил нет

С начала воскресенья, 13 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксированы потери среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска 4 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил на луганском направлении. При этом применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82-го калибра были обстреляны украинские позиции вблизи Новоголуганского, а из автоматических гранатометов огонь велся по подразделениям Объединенных сил в районе Пивденного и Светлодарска.

"По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется нашими войсками. Боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала текущих суток нет", - добавили в министерстве.

Кроме того, в течение суток украинские военные трижды открывали огонь в ответ на обстрелы российских наемников. Подразделения ООС применяли пехотное оружие, демонстрируя готовность к любым действиям противника.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 октября в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеских обстрелов пострадали двое украинских военных. Кроме того, оккупанты из запрещенных минскими соглашениями минометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного.