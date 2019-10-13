ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе нарушили перемирие на луганском направлении

Новости » Происшествия    13.10.2019 - 13:26
Боевики на Донбассе нарушили перемирие на луганском направлении
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди подразделений Объединенных сил нет

С начала воскресенья, 13 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксированы потери среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска 4 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил на луганском направлении. При этом применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82-го калибра были обстреляны украинские позиции вблизи Новоголуганского, а из автоматических гранатометов огонь велся по подразделениям Объединенных сил в районе Пивденного и Светлодарска.

"По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется нашими войсками. Боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала текущих суток нет", - добавили в министерстве.

Кроме того, в течение суток украинские военные трижды открывали огонь в ответ на обстрелы российских наемников. Подразделения ООС применяли пехотное оружие, демонстрируя готовность к любым действиям противника.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 октября в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеских обстрелов пострадали двое украинских военных. Кроме того, оккупанты из запрещенных минскими соглашениями минометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного.

Законопроекта о статусе Донбасса не существует, средств на восстановление тоже нет, - Арахамия Глава МИД рассказал, каких шагов Украина ожидает от РФ на Донбассе
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь