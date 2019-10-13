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Бойовики на Донбасі порушили перемир'я на луганському напрямку

Новини » Надзвичайні події    13.10.2019 - 13:26
Бойовики на Донбасі порушили перемир'я на луганському напрямку
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає

Від початку неділі, 13 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними оборонного відомства, станом на 12:00 російсько-окупаційні війська 4 рази відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил на луганському напрямку. При цьому застосовувалося заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 82-го калібру були обстріляні українські позиції поблизу Новоголуганського, а з автоматичних гранатометів вогонь вівся по підрозділам Об'єднаних сил в районі Південного та Світлодарську.

"Станом на зараз ситуація стабільна і повністю контрольована нашими військами. Бойових втрат у лавах Збройних сил України з початку поточної доби немає", - додали в міністерстві.

Крім того, впродовж доби українські військові тричі відкривали вогонь у відповідь на обстріли російських найманців. Підрозділи ООС застосовували піхотну зброю, демонструючи готовність до будь-яких дій противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті ворожих обстрілів постраждали двоє українських війскових. Крім того, окупанти з заборонених мінськими угодами мінометів обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного.

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