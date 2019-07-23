Боевики в Донбассе снова нарушили перемирие

Сегодня, 23 июля, боевики на Донбассе один раз применяли оружие по украинским позициям. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, с 08:50 по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое боевики на протяжении 10 минут вели прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов потерь среди украинских воинов нет. Огонь украинские военные не открывали, соблюдая "режима тишины".

Отметим, на Донбассе с начала суток 22 июля в районе проведения операции Объединенных сил соблюдалось перемирие. Однако в воскресенье, 21 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.

Также сегодня сообщалось, что в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ.

Напомним, на Донбассе в полночь с наступлением воскресенья, 21 июля, стартовал новый период перемирия, который был согласован в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы как бессрочный.

При этом впервые в документе о перемирие предусмотрена ответственность сторон за открытие огня - о нарушениях будут немедленно сообщать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и применять к нарушителям "дисциплинарные меры".