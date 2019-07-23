Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я

Сьогодні, 23 липня, бойовики на Донбасі один раз застосовували зброю по українських позиціях. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Як зазначається, з 08:50 за напрямком від окупованого села Нижнє Лозове бойовики протягом 10 хвилин вели прицільний обстріл з гранатометів і стрілецької зброї. В результаті обстрілу втрат серед українських вояків немає. Вогонь українські військові не відкривали, дотримуючись "режиму тиші".

Зазначимо, на Донбасі з початку доби 22 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил дотримувалося перемир'я. Проте в неділю, 21 липня, збройні формування Російської Федерації і її найманці один раз порушили режим припинення вогню.

Також сьогодні повідомлялося, що в окупований Донецьк прибули російські групи снайперів з завданням - підготовка і здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, на Донбасі опівночі з настанням неділі, 21 липня, стартував новий період перемир'я, який був узгоджений в Мінську в ході засідання Тристоронньої контактної групи як безстроковий.

При цьому вперше в документі про перемир'я передбачена відповідальність сторін за відкриття вогню - про порушення будуть негайно повідомляти Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ і застосовувати до порушників "дисциплінарні заходи".