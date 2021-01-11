Боевики на Донбассе нарушали "тишину": применяли гранатометы и пулеметы

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

В понедельник, 11 января, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб.

Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил.

Боевики открывали огонь вблизи Павлополя из станкового противотанкового гранатомета, а в пригороде Авдеевки - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты обстреливали украинские позиции вблизи Песков из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

Кроме того, боевики запускали беспилотник типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения, которого военные обнаружили вблизи Красногоровки. Военнослужащие обезвредили его.

Представителей ОБСЕ уведомили о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, 10 января боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе. Под вражеские обстрелы попадали защитники Авдеевки и Водяного.

Кроме того, в период с 5 по 7 января наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 120 нарушений перемирия. Большинство из них зафиксировали на Рождество.