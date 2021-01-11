Оккупанты дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе, стреляли из гранатометов

Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

За сутки, 10 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы два случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций ВСУ с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши воины оказали противнику адекватный ответ. С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

Как писало РБК-Украина, 9 января боевики трижды нарушили режим "тишины", они стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов возле Водяного.

Также они дважды стреляли неподалеку Луганского и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 8 января боевики девять раз нарушали перемирие на Донбассе. Под вражеские обстрелы попала бригада, которая ремонтировала водопровод возле Южного.