Бойовики на Донбасі порушували "тишу": застосовували гранатомети і кулемети

Фото: український військовий (РБК-Україна)

У понеділок, 11 січня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих один український військовий загинув.

Про це повідомляє прес-центр командування операції Об'єднаних сил.

Бойовики відкривали вогонь поблизу Павлополя зі станкового протитанкового гранатомета, а в передмісті Авдіївки - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Крім того, окупанти обстрілювали українські позиції поблизу Пісків з великокаліберного кулемета, стрілецького та снайперської зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілу загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, бойовики запускали безпілотник типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування, якого військові виявили поблизу Красногорівки. Військовослужбовці знешкодили його.

Представників ОБСЄ повідомили про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, 10 січня бойовики двічі порушували перемир'я на Донбасі. Під ворожі обстріли потрапляли захисники Авдіївки і Водяного.

Крім того, у період з 5 по 7 січня спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі понад 120 порушень перемир'я. Більшість з них зафіксували на Різдво.