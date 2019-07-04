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Боевики на Донбассе наращивают плотность минных полей, - разведка

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 15:57
Боевики на Донбассе наращивают плотность минных полей, - разведка
Иллюстративное фото (OSCE via Facebook)

К минированию привлекаются исключительно кадровые военнослужащие РФ

Боевики на Донбассе наращивают плотность минных полей перед боевыми позициями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Минобороны Максима Праут.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оккупационных войск наращивает плотность минных полей перед боевыми позициями и в местах расположения частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса во временных тыловых районах.

"Интенсивно проводятся инженерные работы по дооборудованию огневых точек, на участках минирования устанавливаются мины ОЗМ-72 в комплекте с неконтактным взрывным устройством НВУ-П "Охота", - заявил Праута.

Спикер Минобороны отметил, что установление указанных устройств связано с повышенной опасностью, поэтому к минированию привлекаются исключительно кадровые военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, по данным разведки, боевики на Донбассе повышают интенсивность боевой подготовки. Из-за этих действий боевиков вырос уровень угроз безопасности населения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в четверг, 4 июля, в результате обстрела боевиков ранение получил один украинский военнослужащий.

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