ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі нарощують щільність мінних полів,  – розвідка

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 15:57
Бойовики на Донбасі нарощують щільність мінних полів,  – розвідка
Ілюстративне фото (OSCE via Facebook)

До мінування залучаються виключно кадрові військовослужбовці РФ

Бойовики на Донбасі нарощують щільність мінних полів перед бойовими позиціями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міноборони Максима Праути.

http://www.mil.gov.ua/news/2019/07/04/vistup-rechnika-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування окупаційних військ нарощує щільність мінних полів перед бойовими позиціями та у місцях розташування  частин 1 ( Донецьк) та 2 (Луганськ) армійського корпусу у тимчасових тилових районах.

"Інтенсивно проводяться інженерні роботи з дообладнання вогневих точок, на ділянках мінування встановлюються міни ОЗМ-72 у комплекті з неконтактним вибуховим пристроєм НВУ-П "Охота", - заявив Праута.

Спікер Міноборони відзначив, що встановлення зазначених пристроїв пов’язано з підвищеною небезпекою, тому до мінування залучаються виключно кадрові військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики на Донбасі підвищують інтенсивність бойової підготовки. Через ці дії бойовиків зріс рівень загроз безпеці населення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у четвер, 4 липня, у результаті обстрілу бойовиків поранення отримав один український військовослужбовець.

Ескалація на Донбасі створює загрози для доступу до питної води для 3,2 млн осіб На Донбасі у четвер поранено українського військового
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся