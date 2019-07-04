Бойовики на Донбасі нарощують щільність мінних полів,  – розвідка

Ілюстративне фото (OSCE via Facebook)

До мінування залучаються виключно кадрові військовослужбовці РФ

Бойовики на Донбасі нарощують щільність мінних полів перед бойовими позиціями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міноборони Максима Праути.

http://www.mil.gov.ua/news/2019/07/04/vistup-rechnika-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування окупаційних військ нарощує щільність мінних полів перед бойовими позиціями та у місцях розташування частин 1 ( Донецьк) та 2 (Луганськ) армійського корпусу у тимчасових тилових районах.

"Інтенсивно проводяться інженерні роботи з дообладнання вогневих точок, на ділянках мінування встановлюються міни ОЗМ-72 у комплекті з неконтактним вибуховим пристроєм НВУ-П "Охота", - заявив Праута.

Спікер Міноборони відзначив, що встановлення зазначених пристроїв пов’язано з підвищеною небезпекою, тому до мінування залучаються виключно кадрові військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики на Донбасі підвищують інтенсивність бойової підготовки. Через ці дії бойовиків зріс рівень загроз безпеці населення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у четвер, 4 липня, у результаті обстрілу бойовиків поранення отримав один український військовослужбовець.