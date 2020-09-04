Боевики на Донбассе наращивают боеспособность во время перемирия

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе продолжают наращивать боеспособность во время перемирия. В частности, боевики проводят замену неисправного стрелецкого вооружения и военной техники - грузовиков и бронированных автомобилей.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Также на вооружение боевики приняли новое штатное оружие - снайперские винтовки и пулеметы, которые уже прошли проверку боем.
"Наши мужественные воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сообщили в ГУР.
Отметим, наблюдатели ОБСЕ с начала перемирия на Донбассе зафиксировали более 900 случаев нарушения режима прекращения огня.
При этом за прошедшие сутки, 3 сентября, по всей линии соприкосновения сохранялся режим "тишины", боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.
Ранее РБК-Украина писало, что штаб операции Объединенных сил обвинил боевиков в причастности к пожарам на Донбассе.
Также сообщалось, что во время тушения пожаров погиб один украинский военный.