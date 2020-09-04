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Бойовики на Донбасі нарощують боєздатність під час перемир'я

Донбас, П'ятниця 04 вересня 2020 13:21
Бойовики на Донбасі нарощують боєздатність під час перемир'я
Фото: бойовики на Донбасі (УНІАН)
Автор: Игорь Литвиненко

Незаконні збройні формування на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність під час перемир'я. Зокрема, бойовики проводять заміну несправного стрілецького озброєння та військової техніки - вантажівок і броньованих автомобілів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Також на озброєння бойовики взяли нову штатну зброю - снайперські гвинтівки й кулемети, які вже пройшли перевірку боєм.

"Наші мужні воїни продовжують виконувати поставлені завдання і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - повідомили в ГУР.

Зазначимо, спостерігачі ОБСЄ з початку перемир'я на Донбасі зафіксували понад 900 випадків порушення режиму припинення вогню.

При цьому за минулу добу, 3 вересня, по всій лінії зіткнення зберігався режим "тиші", бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

Раніше РБК-Україна писало, що штаб операції Об'єднаних сил звинуватив бойовиків в причетності до пожеж на Донбасі.

Також повідомлялося, що під час гасіння пожеж загинув один український військовий.

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