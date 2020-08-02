Бойовики на Донбасі з початку перемир'я 14 разів провокували сили ООС

Фото: український військовий (РБК-Україна)

На Донбасі з початку 2 серпня зберігається перемир'я

З початку набуття чинності домовленості про перемир'я на Донбасі українська сторона нарахувала 14 провокацій з боку проросійських бойовиків. Сьогодні, 2 серпня, порушень режиму припинення вогню не було.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

З 27 липня окупаційні сили здійснили 14 поодиноких неприцільних обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з метою спровокувати українських військових відкрити вогонь у відповідь, щоб звинуватити Україну у зриві домовленостей.

Провокації бойовиків було зафіксовано поблизу Водяного, Південного, Шумів, Новолуганського, Новотошківського, Оріхового, Луганського та Пісків. Окупанти здебільшого застосовували стрілецьке озброєння, але подекуди били й з мінометів.

"Розуміючи справжні підступні наміри противника українські воїни, впродовж тижня, на провокації не реагували. Протягом останніх семи днів на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не було", - додали в командуванні.

Нагадаємо, вчора на Донбасі травмувалися двоє українських військовослужбовців; один з постраждалих зачепив ногою вибуховий пристрій.

Крім того, у п'ятницю на Донбасі окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню.