Боевики на Донбассе с начала года почти 500 раз препятствовали ОБСЕ

Боевики на Донбассе продолжают систематически препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. С начала года было зафиксировано более 485 таких случаев.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, причиной отказа в пропуске представителей ОБСЕ оккупанты называют распространение коронавируса или ссылаются на необоснованные приказы их командирова.

"До недавнего времени, оккупанты еще блокировали пропуск представителей ОБСЕ. Но в течение месяца им позволяют пересекать линии разграничения, но есть определенные ограничения. Это 14-дневная обсервация, которая будет блокировать работу мониторинговой миссии, поэтому они (представители ОБСЕ - ред.) не хотят пересекать линию разграничения", - сообщили пограничники ООС.

При этом отмечается, что украинская сторона пропускает представителей ОБСЕ и Миссии Красного Креста беспрепятственно и без каких-либо ограничений.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ вблизи Донецка.

Также сообщалось, что представители ОБСЕ зафиксировали, что на территорию Донбасса были переброшены более 70 военных грузовиков из России.