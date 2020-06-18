Бойовики на Донбасі з початку року майже 500 разів перешкоджали ОБСЄ

Бойовики на Донбасі продовжують систематично перешкоджати діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. З початку року було зафіксовано понад 485 таких випадків.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Як зазначили в штабі, причиною відмови у пропуску представників ОБСЄ окупанти називають поширення коронавіруса або посилаються на необґрунтовані накази їх командирова.

"До недавнього часу, окупанти ще блокували пропуск представників ОБСЄ. Але протягом місяця їм дозволяють перетинати лінії розмежування, але є певні обмеження. Це 14-денна обсервація, яка буде блокувати роботу моніторингової місії, тому вони (представники ОБСЄ - ред.) не хочуть перетинати лінію розмежування", - повідомили прикордонники ООС.

При цьому наголошується, що українська сторона пропускає представників ОБСЄ та Місії Червоного Хреста безперешкодно і без будь-яких обмежень.

Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ поблизу Донецька.

Також повідомлялося, що представники ОБСЄ зафіксували, що на територію Донбасу були перекинуті понад 70 військових вантажівок з Росії.