Боевики на Донбассе готовят провокацию на майские праздники, - ГУР

Вооруженные формирования Российской Федерации готовят провокацию обострения ситуации на Донбассе в период майских праздников. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что в связи с этим боевики активизировали обстрелы позиций подразделений Обеъдиненных сил на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях. При этом используются запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы и минометы, а также гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

"Таким образом, по данным ГУР, противник пытается отвлечь внимание от тех направлений, на которых скрыто осуществляется подготовка к провокации обострения обстановки в период проведения майских праздников", - сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе на Донбассе беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал тяжелую технику и вооружение поддерживаемых Россией боевиков, которая находилась вне районов отвода. В частности, за линией отвода находились 10 танков и 5 боевых машин.

Также сообщалось, что за прошлые сутки боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военных.