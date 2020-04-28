Бойовики на Донбасі готують провокацію на травневі свята, - ГУР

Збройні формування Російської Федерації готують провокацію загострення ситуації на Донбасі у період травневих свят. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що у зв'язку з цим бойовики активізували обстріл позицій підрозділів Обеъдиненных сил на Авдіївському, Кураховском, Попаснянському та Новоайдарському напрямках. При цьому використовуються заборонені мінськими угодами артилерійські системи і міномети, а також гранатомети, стрілецька та снайперське зброю.

"Таким чином, за даними ГУР, противник намагається відвернути увагу від тих напрямів, на яких приховано здійснюється підготовка до провокації загострення обстановки в період проведення травневих свят", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня на Донбасі безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував важку техніку і озброєння підтримуваних Росією бойовиків, яка перебувала поза районів відводу. Зокрема, за лінією відведення перебували 10 танків і 5 бойових машин.

Також повідомлялося, що за минулу добу бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових.